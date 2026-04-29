◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝４月２９日、美浦トレセンシンザン記念の勝ち馬のサンダーストラック（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）が、巻き返しに燃えている。前哨戦のチャーチルダウンズＣは１番人気だったが、道中でリズムを崩して１２着。立て直しを図り、１週前追い切りが行われた。３頭併せの先頭で、アンパドゥ（５歳３勝クラス）を