◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１３節柏１―３ＦＣ東京（２９日・三協Ｆ柏）柏は２位・ＦＣ東京に１―３で敗れ、４連敗を喫した。２点を追う後半２７分にＭＦ中川敦瑛のチーム４試合ぶりとなるゴールで１点を返したが、その後ＰＫで追加点を献上した。昨季リーグ２位と健闘したチームが東の１０チーム中９位と苦しんでいる。試合後、リカルドロドリゲス監督は「スタートは、良い入りができた。前半は相手陣内で多く