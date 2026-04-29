小児科の待合室でのこと。周りが静かに順番を待つなかで、走り回っている子が。勇気を出して声をかけると、親から返ってきた驚きの言葉とは！？筆者の友人R子が実際に体験したエピソードをご紹介します。 小児科の待合室で 幼稚園児の長男が風邪をひき、近所の小児科を受診した時のこと。 院内はとても混み合い、具合が悪くてぐったりした子や、赤ちゃんを抱えたお母さんなどが順番を待っていました。 そんな