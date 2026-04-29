◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１９日・東京ドーム）巨人・浦田俊輔内野手が死球を受け、球場が一時騒然となった。６回２死二塁。塹江の４球目、１４９キロ直球が右手付近に直撃。浦田は右手を押さえ、トレーナーも駆けつけた。ヒヤリとした場面だったが、ベンチ裏に治療に向かうことはなくそのまま一塁へ向かった。