アイドルグループ・SDN48や恵比寿マスカッツのメンバーとして活躍したタレント・KONAN(41)が28日、自身のインスタグラムを更新し、第1子となる男児を出産したことを報告した。 【写真】ママになりました！生まれたばかりの長男を愛おしそうに抱くKONAN 生まれたばかりの赤ちゃんを抱いた笑顔の画像を掲載。「2026.4.253314gの元気な男の子が産まれましたぁ」と誕生日とともに伝えた。「入院してから約35時間半