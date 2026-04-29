4月18日、県北部を震源とする地震の影響で休業していた大町市のそば店が営業を再開しました。まだ不安が残る中、客の思いに応えたいと前を向いています。手打ちそば美郷種山千恵子さん「片付ける（修理）費用がどのくらいの請求が来るか。考えないことにしている。つらくて」大町市美麻でそば店を営む種山千恵子さん。店は4月18日に発生した最大震度5強の地震により、食器などが落ちて割れたほか、壁やタイルなどに亀裂が入りま