大宮―日テレ東京VPK戦でキックを決めガッツポーズする日テレ東京V2人目の岩清水＝U等々力今季限りでの引退を表明した日テレ東京Vの岩清水は29日、クラシエ杯決勝の対大宮戦で2―2とされた延長後半9分から出場し、優勝に貢献した。これがクラブで自身27個目の栄冠。39歳のベテランは「国内でもう一度、トロフィーを掲げられて良かった。どうしても取りたかったタイトルだった」と感慨深げだった。PK戦では2人目で登場。キッ