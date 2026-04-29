サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」で2011年W杯優勝に貢献した澤穂希さん（47）が25日放送のBS日テレ「森田健作アワー人生ケンサク窓」（土曜前9・00）にゲスト出演。サッカー指導者になることは「ないです」と言い切る場面があった。「最高のサッカー人生だった」と2015年シーズン限りで引退。今後は「50歳になったら新たなチャレンジをしたい」と展望を持っていることを明かし、「例えばですけど大学とか行って勉強