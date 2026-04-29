◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島(29日、東京ドーム)巨人のドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手が6回2失点で降板となりました。開幕投手を務めた竹丸投手は、ここまで3勝1敗。安定した成績を残し、広島との対戦に挑みました。初回、先頭の秋山翔吾選手を三球で三振に仕留めると、いきなり3者連続三振。最高のスタートを切ります。2回、先頭にツーベースヒットで出塁を許しますが、バックの好守備もあり無失点。直後には4点の援護を受