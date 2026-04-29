最大で12連休となることしのゴールデンウイークが始まりました。長岡市の山古志地区では5月初場所を迎える「牛の角突き」を前にイベントが開かれ、迫力ある取り組みに多くの人が魅了されていました。長岡市・旧山古志村の伝統行事「牛の角突き」。1トン近い牛が激しくぶつかり合います。29日は、5月4日の初場所を前にした「闘牛場開き」の日。この1年の闘牛の安心安全を祈ります。会場では、餅つきのほか牛とのふれあ