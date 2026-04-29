G:ntが、新曲「Limited feat. Lisa lil vinci」を配信リリース。あわせてMVも公開された。 （関連：【映像あり】G:nt、楽曲が持つ衝動と不安定な熱量を可視化した「Limited feat. Lisa lil vinci」MV） 今年2曲目の新曲となる本楽曲は、レイジ×ジャークの衝動を起点にしつつ、そのフォーマットを自ら破壊していくオルタナティブな一曲。“限界”という言葉すら踏み台に変えるような、G:ntならではの美学