男女パフォーマンスグループ・AAAの宇野実彩子、與真司郎、末吉秀太が29日、東京・TACHIKAWA STAGE GARDENで、AAAのデビュー20周年を記念したファンミーティング『AAA 20th Anniversary - Always, All Around -』の追加公演を開催した。全国各地のファンからの熱烈な要望を受け、また20周年イヤーをさらに盛り上げるべく開催が決定した本公演。集まったファンへ20年分の感謝を直接届け、今年2月から愛知、神戸、東京と巡り、約2