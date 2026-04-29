◇プロ野球セ・リーグ巨人−広島(29日、東京ドーム)巨人の浦田俊輔選手が手首に死球を受けてひやりとする場面がありました。2点リードの6回、2死2塁で左腕の塹江敦哉投手が投じたストレートが右手付近に直撃。その場に倒れ込みます。心配されましたが、右手の動きをしっかり確認したあと、1塁へ歩き出し、球場から歓声が送られました。その後、2死満塁と好機は広がりましたが、追加点とはなりませんでした。