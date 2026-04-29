『絶望ライン工独身獄中記』を読む6畳アパートメントの他、作業場としてマンションの一室を共同のスタジオとして間借りさせてもらっている。音楽労働用の設備が揃い、ある者はゲーム音楽の作曲を、ある者は楽器の録音に使っているようだ。私なんぞはプロではないから、お邪魔するのは週に1度くらい。自分用にちょっとしたBGMを作ったり、新しいソフトウェア音源を試したりする程度にとどまる。趣味は一生懸命やるから趣味である