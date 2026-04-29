格闘技イベント「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（２９日、有明アリーナ）で、元Ｋ−１ライト級王者の与座優貴（２８）がＯＮＥバンタム級キックボクシング世界王者のジョナサン・ハガティー（２９＝イギリス）に無念の判定負けで王座奪取を逃した。１Ｒは両者様子を見るように左右の構えをスイッチしながら、打撃を打ち合う。約１分が経過したところで与座が前蹴りで相手に尻もちをつかせたが、その後ハガティーにテンカオ（ヒ