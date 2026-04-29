俳優アン・ジェヒョンが結婚式を挙げていないと打ち明けた。去る4月28日、YouTubeチャンネル「ほろ酔いのおせっかい」（原題）には、「一線を越えたソン・ビョンホゲーム（笑）カン・ソラの15日プロポーズ説公開」というタイトルの動画が公開された。【写真】「夫が女優と浮気」アン・ジェヒョン夫婦の“暴露戦”この日、アン・ジェヒョンは「今回やるのはお酒を飲ませるゲームではなく、皆知っているであろう、ソン・ビョンホゲー