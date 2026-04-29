◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝４月２９日、栗東トレセン皐月賞で１５着だったアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）は坂路で単走。最後は軽く気合を乗せながら、５３秒６―１２秒２をマークした。友道調教師は「そんなにやってないですけど、疲れはなさそうです。いい動き。今回はマイルなので、メンコ（覆面）を取っていき