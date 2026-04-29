サッカー日本代表ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）の妻で、モデルの由布菜月が、第１子出産を報告した。由布は２９日、自身のインスタグラムを更新、「先日、第一子となる女の子を出産しました。母子ともに健康に過ごしています。想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり、タイミングよく夫にも立ち会ってもらうことができました」と記し、出産を報告。上田も立ち会えたことを伝えた。「臨月になってもなかなか