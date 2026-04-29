◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２９日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）がリーグトップタイの４勝目を懸け今季５度目の先発に臨み、６回６安打２失点、９４球で降板した。初回を３者連続三振に仕留める驚異の立ち上がり。２回には坂倉に左前への二塁打を許したが、後続を抑え無失点で切り抜けた。直後の攻撃では１死二、三塁からスクイズを試み、プロ初犠打と初打点を記録。投手・森下の野選で出塁