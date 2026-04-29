モデルでタレント・ゆうちゃみが２９日、東京・新宿バルト９で仮面ライダー生誕５５周年記念作の映画「アギト―超能力戦争―」（田粼竜太監督）の初日舞台あいさつを行った。映画デビュー作。「衣装合わせの３日前に実は大きな骨折をし、骨折を隠しながら撮影に臨んだのが大変だった。骨折だと言うと、出られなくなるかもしれないという不安があって。骨折を隠しても、仮面ライダー（Ｇ６）になりたかった」と明かす。「