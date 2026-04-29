◇セ・リーグ中日2―4DeNA（2026年4月29日バンテリンD）4度目の登板でも白星は手にできなかった。中日先発のドラフト2位・桜井頼之介（東北福祉大）は6回2/3を6安打4失点。勝ち星なしで自身3連敗となり、チームの連勝を4で止め「申し訳ない」と肩を落とした。2―2の7回。簡単に2死を取りながら強打、林の連打で勝ち越しを許した。その後に2死一、三塁とした場面で無念の降板。許した6安打は全て左打者に浴びたもの。