高市首相は２９日、東京都内で開かれた連合主催のメーデー中央大会に出席し、「賃上げ環境整備に万全を期す」と訴えた。現職首相の出席は４年連続となる。連合との距離は、石破、岸田両首相時代と比べて広がっており、連合や国民民主党との関係を修復する狙いがあるとみられる。首相はあいさつで、「物価上昇を上回る継続的な賃上げのため、協力をお願いする」と呼びかけた。給付付き税額控除の制度設計の検討を加速させる考え