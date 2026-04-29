お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）が、28日深夜放送の中京テレビ「太田上田」（火曜深夜0・59）に出演。司会を務める番組をめぐり、歌手・和田アキ子（76）から激励されたことを明かした。上田は今年4月から、1985年から約40年続いたTBS「アッコにおまかせ！」の後番組となる「上田晋也のサンデーQ」の司会を担当。「おまかせ」の最終回の現場に足を運んでおり、「すごかったね。TBSの偉い人たちがずらっと並