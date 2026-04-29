メディアなどでも活躍する元埼玉県警捜査一課の佐々木成三氏が２９日、Ｘを更新。一部のアンチコメントに対して返信している理由を説明した。佐々木氏は、事件などの解説で情報番組などに引っ張りだこ。デジタル捜査の経験もあることから、ネットやＳＮＳについても注意すべきことなどを発信している。だが一部で佐々木氏の解説や投稿にアンチコメントが寄せられるようになり、佐々木氏はその一部についてＸで反論や解説の意