世界有数の歓楽街としられる新宿・歌舞伎町。今、SNS上ではそんな歌舞伎町の街並みをプリントした生地が大きな注目を集めている。【写真】衝撃デザインとビビッドカラーの生地「新宿オカダヤに歌舞伎町の布地売っててアツい」と件の生地を紹介したのは漫画家で芸人のドブリン！さん（@dob_ring）。夜景を中心に歌舞伎町独得のカオスな様相をプリントした生地。これが歌舞伎町から新宿通りを渡ればすぐの新宿オカダヤで売られている