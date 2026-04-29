これまで医師の処方が必要だった緊急避妊薬ですが、2026年2月からはOTC医薬品として、薬局やドラッグストアで購入できるようになりました。ショコラウィメンズクリニック（神奈川県横浜市）が実施した「緊急避妊薬（アフターピル）と避妊」に関する意識調査によると、処方箋なしで購入できるようになったことについて、8割超が賛成したことがわかりました。一方で、薬剤師の前での服用規則に対しては、約4人に1人が「緩和してほし