長年にわたり様々な分野で貢献した人に贈られる「春の叙勲」の受章者が発表されました。 【写真を見る】【春の叙勲】岡山で旭日章に15人 瑞宝章に48人香川で旭日章に17人 瑞宝章に53人 春の叙勲（岡山）旭日章に15人瑞宝章に48人 今回、岡山県在住者では旭日章に15人、瑞宝章に48人のあわせて63人が受章します。 旭日小綬章を受章する加計美也子さんです。 吉備国際大学などを運営する学校法人・順正学園の元理事長であ