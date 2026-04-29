懐かしい映像とともにさまざまな年の「きょうの出来事」を振り返る「ニュースアーカイブス」です。それでは、いくつか過去の4月29日のニュースを見ていきましょう。 【写真を見る】過ぎ去ったきょうを振り返る“ニュースアーカイブス”4月29日の出来事は【岡山】 メルヘン人形が踊る「からくり人形」 まずは、いまから37年前。1989年の4月29日にJR岡山駅の西口広場にお目見えしたのは「からく