新潟県立高校3年の柔道部に所属していた男子生徒が自殺した問題で、県教育委員会の第三者委員会が調査報告書をとりまとめた。報告書では、部活の監督による行き過ぎた指導が原因と認定された。 ■柔道部の高3男子生徒 自殺の原因は“行きすぎた指導” 新潟県立高校の柔道部に所属していた3年の男子生徒が2024年に自殺した問題についての調査報告書をとりまとめた県教育委員会の第三者委員会。 報告書では当時、柔道部の監督