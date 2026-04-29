俳優の要潤（45）賀集利樹（47）が29日、都内で映画「アギト−超能力戦争−」（田〓竜太監督）初日舞台あいさつに登壇した。仮面ライダー生誕55周年記念作で、平成仮面ライダー史上、最高平均視聴率11・7％を記録した「仮面ライダーアギト」の劇場版最新作。25年の時を経て、要や賀集らオリジナルメンバーが再集結した。25年ぶりに氷川誠を演じる要が「ただいま！」とあいさつすると、観客は「お帰り〜！」と出迎えた。津上翔一を