7人組女性ヒップホップグループXGが、6月6日にロンドン・ウェンブリースタジアムで開催される英国最大の音楽フェスティバル「Capital's Summertime Ball 2026」に初出演すると29日、発表された。09年から毎年開催されてきた同フェスティバルに日本人アーティストが出演するのは初。「サッカーの聖地」と呼ばれる世界最大級の屋根付きスタジアムである同所でパフォーマンスする日本人アーティストグループもXGが史上初となるという