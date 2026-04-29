歌手の岩崎宏美（６７）が２９日、東京・東京国際フォーラムホールＣで「岩崎宏美デビュー５０周年記念コンサート〜永遠のありがとう〜ＧｒａｎｄＦｉｎａｌｅ！」の千秋楽公演を開催した。昨年４月２５日にデビー５０周年を記念したツアーを開始。一年かけて全国１０公演を回った。千秋楽となるこの日は、日本歌謡大賞を受賞した代表作「聖母たちのララバイ」や、自身も作詞に参加した記念曲「永遠のありがとう」など