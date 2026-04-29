鹿児島ユナイテッドFCは29日、ホームでサガン鳥栖と対戦。連敗ストップとなったのでしょうか？ （記者）「絶好の天気となったGW初日、アウェーからも多くのサポーターが駆け付けています。ホームの後押しを背に連敗ストップなるか、まもなくキックオフです」 今シーズン最多8364人のサポーターが駆けつけた白波スタジアム。3位鳥栖との上位対決に臨みました。 ユナイテッド