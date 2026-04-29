きょう29日からゴールデンウィーク、連休が始まったひとも多いのではないでしょうか。鹿児島空港では大きな荷物を手にした多くの帰省客らの姿が見られました。 「おかえり」「久しぶりの鹿児島だね」 29日朝の鹿児島空港です。到着口は大きな荷物を持った帰省客や観光客などでにぎわい出迎えた人たちと笑顔で再会していました。 （大阪から帰省） 「実家でのんびりしたい」 「花火したい」 （神奈川から