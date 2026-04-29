鹿児島ユナイテッドFCは、クラブの代表に再び、徳重剛さんが就任したと発表しました。 今月24日付けで代表に再び就任したのは、徳重剛さん(48)です。 徳重さんは、クラブの代表を務めていた2020年、当時、理事だった男性名義の印鑑を使って、うその辞任届をつくった有印私文書偽造の疑いなどで去年3月に書類送検され、代表を辞任。その後、不起訴処分となっていました。 徳重さんは「社会から信頼される透明性の高いクラブ経