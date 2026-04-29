29日は県内各地でイベントや祭りが開かれ多くの人でにぎわいました。 いちき串木野市の薩摩金山蔵です。串木野金山跡に茺田酒造が作った焼酎蔵で、トロッコに乗って坑洞を進み、金山の歴史や焼酎作りなどが見学できます。 ゴールデンウィークに入り29日は家族連れなどでにぎわっていました。 （記者）「こちらは本物の金鉱石。触ることができるんです。こちらに金が含まれているということで…優しくなで