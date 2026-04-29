28日、鹿児島湾で一時、漂流したフェリー屋久島2は一夜明けた29日も欠航が続いていて、ゴールデンウィークの利用者に影響が出ています。 （記者）「例年なら多くの人でにぎわうことが予想されるフェリー屋久島2の乗り場ですが、きょうは人がおらず、とても静かな状態」 鹿児島海上保安部などによりますと、フェリー屋久島2は28日屋久島に向け鹿児島港を出港しましたが、エンジンと電気がとまり