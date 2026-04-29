来年は4年に1度行われる統一地方選挙の年です。鹿児島県議会は、来年の4月29日に任期満了を迎え、選挙が行われます。 県議会は現在、21の選挙区があり、議員定数は51。この数と県議会のあり方について、議員や専門家に聞きました。 来年春の改選に向けて県議会議員の定数などを話し合う検討委員会が、2023年から先月まで23回開かれ、自民党は定数51の維持、県民連合は49への削減を主張。多数決の結果、「現行通りの51」とす