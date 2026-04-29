アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00〜17:25）。ゲストの人生に刻まれた「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。今回の放送は、ポップデュオ「Bialystocks（ビアリストックス）」のボーカルであり、映画監督としても活動する甫木元空（ほきもと・そら）さんをゲストに迎えました。この記事では、美大生時代を振