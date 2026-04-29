秋田朝日放送 介護をしながら働く社員や、その企業をサポートする産業ケアマネージャー。産業ケアマネージャーが仕事と介護の両立をテーマに講演しました。 警備業を営む秋田市の男塾は、去年７月に産業ケアマネージャーを導入しました。産業ケアマネージャーは、介護をしながら働く社員やその企業をサポートする専門職です。男塾では契約した産業ケ