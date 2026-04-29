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欧州株下げ幅縮小独ＤＡＸはプラスに転じる動き 東京時間19:38現在 英ＦＴＳＥ100 10272.57（-60.22-0.58%） 独ＤＡＸ24021.12（+2.86+0.01%） 仏ＣＡＣ40 8064.83（-39.26-0.48%） スイスＳＭＩ 13093.49（-54.45-0.41%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:38現在 ダウ平均先物JUN 26月限49334.00（+37.00+0.08%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7179