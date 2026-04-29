ドル円１５９．７５近辺、ユーロドル１．１７００近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル買いの動きは落ち着いてきている。ドル円は159.84近辺まで高値を伸ばしたあと、足元では159.70台での推移。ユーロドルは1.1694付近まで下押しされたあとは1.17付近での揉み合いが続いている。市場筋によると1.1700には本日NYカットの大規模オプション設定が観測されている。 USD/JPY159.76EUR/USD1.1700