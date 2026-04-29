大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年4月28日(日本時間29日) ロサンゼルス・ドジャース対マイアミ・マーリンズ＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャースの大谷翔平投手（31）が本拠地で行われたマーリンズ戦に投手専念で先発登板。6回104球、5安打・3四球・9奪三振・2失点と好投したが、打線の援護に恵まれず今季初黒星。ドジャースは1対2で敗れている。 大谷は今季5試合目の登板で5戦連続