秋田朝日放送 特集は、初夏におすすめしたい秋田のお出かけスポットです。レトロな雰囲気の街並みと、大自然を満喫できる小坂町を紹介します。これからの時期にぴったりのアクティビティや高い評価を受けるご当地ワインが登場します。 動画ニュースをご覧ください