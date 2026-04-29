タレントのＪＯＹが４１歳の誕生日を迎え、家族ショットを公開した。１５日に４１歳の誕生日を迎えたＪＯＹが２９日、自身のインスタグラムを更新し、「４１歳になりました！パチパチパチ」と報告。「今年の誕生日もｍａｉちゃんと娘が本当に素晴らしいバースデーにしてくれて感謝しかないよ！熱海の最っっっ高の宿に一泊してきたんだけど、部屋も温泉も料理も２００００点でした」と家族旅行へ行ったことを明かした。バース