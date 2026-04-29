29日朝、東京・小笠原村父島の海岸で41歳の男性が倒れているのが発見され、その後死亡が確認されました。男性は1人でシュノーケリングをしていたとみられ、海上保安庁は海でのレジャーでは不測の事態に備え複数人で楽しむよう呼びかけています。海上保安庁によりますと、29日午前9時前、東京・小笠原村父島の境浦海岸で「波打ち際にうつぶせで倒れている男性がいる」と110番通報がありました。倒れていたのは滋賀県草津市に住む41