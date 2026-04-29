２９日の大井競馬１０Ｒは２番人気のディルムッドが好位から抜け出してＶ。管理する穂刈隆志調教師（４１）＝大井＝が、１３日の初出走から８戦目でうれしい開業初勝利を挙げた。「まだうまくいかないことが多い中で、とりあえず結果を出せて良かったです。スタッフもよくやってくれています。目標？目の前の１勝を積み上げていくことです」と喜んでいた。