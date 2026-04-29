【マニラ共同】アジア開発銀行（ADB）は29日、日本など一部先進国を除くアジア太平洋地域の2026年の経済成長率が4.7％になる見通しだと発表した。中東情勢悪化を踏まえ、前回10日発表の5.1％から引き下げた。