歌手の岩崎宏美（６７）が２９日、東京国際フォーラムで「デビュー５０周年記念コンサート〜永遠のありがとう〜ＧｒａｎｄＦｉｎａｌｅ！」公演前の囲み取材に出席した。１年をかけて、全国で公演を行ってきた岩崎は「デビュー５０周年当日（昨年４月２５日）はもう本当にドキドキで、私にとって５０年はこんなにも重いのかと思いましたけれども、過ぎてしまったら通過点だということが分かりました」と述懐。「声も変