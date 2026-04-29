低気圧や前線の影響で、県南部では、4月30日夜のはじめ頃から5月1日午前中にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨の降るおそれがあります。発達した雨雲が停滞した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。30日に予想される1時間雨量は、いずれも多い所で北部 30ミリ、南部 50ミリと予想されています。30日午後6時までの24時間に予想される雨量は、いずれも多い所で北部 60ミリ、南部 80ミリとなっています。その後、5月